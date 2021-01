Pracownik żwirowni utknął w hałdzie. Akcja strażaków

Do wypadku doszło na terenie żwirowni znajdującej się przy torach kolejowych w rejonie skrzyżowania Żołnierskiej i Cyrulików. - Otrzymaliśmy zgłoszenie mówiące o tym, że hałda żwiru przysypała mężczyznę. Jest on przytomny, ma zachowane czynności życiowe. Prowadzimy działania zmierzające ku temu, by go uwolnić i przekazać pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego - informował około godziny 11.40 Wojciech Kapczyński z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.