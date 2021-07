"Królewski dar" w Łazienkach. W jeden dzień zebrali ponad 16 litrów krwi

W niedzielę w Łazienkach Królewskich można było oddać krew oraz zarejestrować się jako potencjalny dawca komórek macierzystych w ramach akcji "Królewski dar". Wydarzenie odbywało się nieopodal Pałacu Myślewickiego w Łazienkach Królewskich, gdzie stanął autobus Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, czyli tzw. mobilny punkt poboru krwi. Była to już szósta edycja tej akcji. - Pomysł zrodził się kilka lat temu. Jestem pracownikiem Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie i kiedyś zaproponowałem koleżance z Zamku Królewskiego, żebyśmy zrobili jakąś wspólną akcję, wtedy padło hasło, aby zaprosić do współpracy Łazienki Królewskie. I tak to się zaczęło – mówił prezes klubu honorowych dawców krwi PCK "Dar serca" i koordynator niedzielnej akcji Krzysztof Wolny.