"Drzewo jest symbolem tego, że pamięć powinna rosnąć". Jesiony i klony upamiętnią powstańców

Podczas obchodów 77. rocznicy Powstania Warszawskiego zainaugurowano akcję "Korzenie Pamięci". Muzeum Powstania Warszawskiego zaprosiło dzieci oraz wnuki powstańców, by opowiedziały o swoich przodkach - powstańcach. Gromadzone są relacje o tym, co najchętniej wspominali, jakich tematów unikali, jakie emocje towarzyszyły tym opowieściom, a także, czy powstańcza przeszłość ich przodków miała wpływ na ich życie.

- Drzewa, które sadzimy będą symbolem pamięci, szacunku, hołdu, jaki jesteśmy winni naszym bohaterom. Wierzymy, że jest to ważne nie tylko dla powstańców, dla nas współczesnych, ale przede wszystkim dla przyszłych pokoleń. Jak mawiają mądrzy ludzie: naszym dzieciom musimy pozostawić nie tylko skrzydła ale też korzenie. Tutaj odnajdą swoje korzenie, one tutaj będą żywe - mówił wiceprezydent Bratek.

Każde drzewo opowiada historię jednej osoby

Podczas konferencji prasowej Jan Ołdakowski zwrócił się do bliskich powstańców, którzy wzięli udział w akcji "Korzenie Pamięci". - Opowiedzieliście nam coś bardzo istotnego w tych wywiadach. Opowiedzieliście coś o sobie, jaka cząstka was pochodzi od powstańców warszawskich, jak oni was kształtowali, co wam przekazali - mówił.