Protest Greenpeace. Na moście Poniatowskiego zawisł ogromny baner

Niespełnione obietnice rządu

Jak zaznaczają w komunikacie na temat akcji aktywiści z Greenpeace, premier Mateusz Morawiecki obiecał w marcu, że do końca 2022 roku Polska przestanie kupować rosyjską ropę. "Tak się jednak nie stało – kontrolowana przez rząd spółka PKN Orlen nadal kupuje ropę od rosyjskiego Tatnieftu, wspierając w ten sposób inwazję Rosji na Ukrainę. Greenpeace szacuje, że jeśli Orlen nie zerwie tego kontraktu, do końca przyszłego roku Orlen wyśle do rosyjskiej spółki powiązanej z Kremlem 8 miliardów złotych. Za taką kwotę armia Putina może zakupić blisko 90 tysięcy irańskich dronów-samobójców Szahid" - wskazują aktywiści z Greenpeace.

Aktywiści apelują do rządu o przyspieszenie transformacji energetycznej Polski, co rząd Prawa i Sprawiedliwości zapowiadał po inwazji Rosji na Ukrainę.

Orlen: kontrakt przestanie być realizowany po wprowadzeniu sankcji

Do zarzutów dotyczących zakupu rosyjskiej ropy spółka Orlen odniosła się pod koniec stycznia. "Przypominamy, że przed 2015 r. niemal cała ropa przerabiana w Grupie ORLEN pochodziła z Rosji. Od stycznia jest to zaledwie ok. 10-proc. i dotyczy to wszystkich naszych rafinerii w PL, CZ i LT" - przekazał koncern.