Akcja "Ferie na pływalniach" na Woli. Bezpłatne wejścia na baseny dla dzieci i młodzieży

W weekendy podczas ferii zimowych dzieci i młodzież w wieku do 18 lat mogą bezpłatnie korzystać z trzech pływalni na Woli: Foka, Delfin oraz Nowa Fala.

W ramach akcji "Ferie na pływalniach", w każdą sobotę i niedzielę w okresie o 11 do 26 lutego dzieci i młodzież mogą bezpłatnie korzystać z pływalni Foka przy Esperanto 5, z basenu Delfin przy Kasprzaka 1/3 oraz Nowej Fali przy Garbińskiego 1. Bramki do obiektów będą otwarte w godzinach od 10 do 16.