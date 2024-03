- Pan Paweł C. nie skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień, złożył wyjaśnienia. Te wyjaśnienia są teraz weryfikowane - potwierdza Anna Adamiak, rzeczniczka prokuratora generalnego.

Po dyplomy MBA, doktoraty i habilitację do Pawła C. mieli się zgłaszać nie tylko politycy i ich rodziny, ale także sportowcy, celebryci i naukowcy. - Mówi się o kilkuset dyplomach - informuje Anna Adamiak.

"Warto przyjść do CBA, zanim CBA przyjdzie do kogoś"

Osoby z pierwszych stron gazet lub ci, którzy znali rektora, dyplomy mieli dostawać za darmo. Inni aby otrzymać papiery mieli dawać łapówki. Prokuratura ustaliła, że łącznie mogło to być co najmniej milion złotych.

- Poszczególne osoby, które w sposób nieuczciwy zdobywały dyplomy prędzej czy później i tak zostaną zatrzymane - zapewnia Jacek Dobrzyński z Centralnego Biura Antykorupcyjnego. - Jest klauzula niekaralności. Osoby, które w sposób nieuczciwy zdobywały dyplomy tej uczelni, jeśli same się zgłoszą do Centralnego Biura Antykorupcyjnego bądź prokuratury i opowiedzą o tym procederze mogą uniknąć ukarania. Warto z tego skorzystać. Warto przyjść do CBA, zanim CBA przyjdzie do kogoś - dodaje.