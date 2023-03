Doniesienia o incydencie z udziałem samolotów. Lotnisko Chopina i LOT zaprzeczają

Do incydentu miało dojść w piątek 17 marca. Jak czytamy w serwisie AeroTime, Embraer 175 należący do Polskich Linii Lotniczych LOT rozpoczął kołowanie na pas startowy 15 o godzinie 7.48, leciał do Oslo. O godzinie 7.55 maszyna zaczęła się rozpędzać. Prędkość samolotu osiągnęła szczytową wartość 63 kilometrów na godzinę, ale w ciągu pięciu sekund straciła połowę swojej wartości - wynika z danych Flightradar24, które cytuje portal AeroTime. Samolot zahamował i nie poleciał zgodnie z planem do Norwegii. Jak podaje dalej serwis, w tym samym czasie Boeing 737-800 Enter Air, lecący z Bazylei lądował na warszawskim lotnisku (pas 11). Podejścia 11 i 15 przecinają się.