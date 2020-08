Adwokat zatrzymanej aktywistki: nie wiemy, gdzie przebywa nasza klientka

Obrońca Margot przekonuje, że organy ścigania nie poinformowały go, gdzie została osadzona jego klientka. Prokuratura odpowiada z kolei, że nie ma informacji, by adwokat zwracał się do śledczych o wskazanie tymczasowego miejsca aresztowania.

W sobotę przed południem gościem TVN24 był profesor Piotr Girdwoyń, który zajmuje się obroną aresztowanej w piątek aktywistki LGBT Margot - podejrzanej o uszkodzenie furgonetki z homofobicznymi napisami i zaatakowanie jej kierowcy. - Próbujemy uzyskać oficjalne informacje o miejscu, gdzie ona się znajduje, w którym areszcie śledczym, ale takiego oficjalnego miejsca nie mamy - poinformował.

"Powinniśmy wiedzieć jak najszybciej, aby móc działać"

Jak mówił później w rozmowie z tvnwarszawa.pl, to powinno być przekazana obronie jak najszybciej. - Nie mamy oficjalnej informacji o miejscu przebywania naszej klientki do tej pory, ale ja nie siedzę w niczyjej głowie i nie wiem, dlaczego tak jest. Na pewno nie powinno tak być, tak jak wielu innych rzeczy nie powinno być, i informację o tym, gdzie przebywa nasza klientka, powinniśmy otrzymać jak najszybciej, żeby moc działać - powiedział Girdwoyń.

- To nie jest żadna tajemnica, to jest informacja jawna, a obrona służy tymczasowemu aresztowanemu do realizacji jego uprawnień. Obrona musi wiedzieć, gdzie należy się skierować, do jakiego aresztu śledczego. Na pewno jednak dostaniemy tę informację, a pytanie dlaczego jeszcze jej nie mamy należy skierować raczej do prokuratury - dodał.

"Obrona nie zwracała się o taką informację"

Zapytaliśmy o to Prokuraturę Okręgową w Warszawie. - Jeśli chodzi o kwestię ewentualnego osadzenia prokuratura nie informuje o osadzeniu. Ale co do zasady w Warszawie obowiązuje rejonizacja. Nie mam takiej informacji, aby obrona zwracała się do prokuratury o wskazanie miejsca tymczasowego aresztowania - przekazała Aleksandra Skrzyniarz, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Jak podkreśliła, o osadzeniu nie decydują śledczy. - Nie jesteśmy podmiotem wykonującym, a jedynie podmiotem wnioskującym. Policja wykonuje nakaz sądu o osadzeniu. Natomiast informacja, gdzie dana osoba trafi na pewno jest zawarta w nakazie osadzenia, który wystawia sąd - poinformowała Skrzyniarz.

- Jeśli jednak obrońca się do nas zwraca z zapytaniem, gdzie dana osoba się znajduje, to my oczywiście takie informacji udzielamy - dodała prokurator.

Protesty w obronie aktywistki

W piątek na Krakowskim Przedmieściu odbył się protest przeciwko decyzji sądu o dwumiesięcznym areszcie dla aktywistki Margot z kolektywu Stop Bzdurom, która jest podejrzana o uszkodzenie antyaborcyjnej furgonetki. Policjanci najpierw zatrzymali Margot, a potem kolejnych uczestników protestu. Doszło do przepychanek.

W sobotę rano rzecznik komendy stołecznej Sylwester Marczak przekazała, że do sprawy łącznie zatrzymano 48 osób. Dodał, że czynności z tymi osobami są prowadzone w oparciu o artykuł 254 kodeksu karnego.

