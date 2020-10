Ratusz: do czasu publikacji wyroku miejskie szpitale będą pomagać pacjentkom

Jeszcze w weekend pracownicy ratusza kontaktowali się z dyrekcjami szpitali miejskich. Została przekazana informacja, związana z tym, że do czasu publikacji wyroku przez Trybunał Konstytucyjny jest udzielana pomoc pacjentkom - powiedziała rzeczniczka urzędu miasta Karolina Gałecka. Na popołudniowej konferencji dyrektorka Szpitala Bielańskiego powiedziała, że wyrok nie zablokował działalności szpitala, choć "w znaczący sposób ją utrudnił".

O decyzji Szpitala Bielańskiego informowały w niedzielę "Fakty" TVN. Pismo, które ujawniło radio TOK FM, jest zaadresowane do lekarza kierującego oddziałem ginekologii i położnictwa. W podpisanym przez zastępcę dyrektora szpitala do spraw lecznictwa liście napisano, że należy "niezwłocznie przystąpić do respektowania ogłoszonego wyroku". Chodzi o wyrok Trybunału Konstytucyjnego kierowanego przez Julię Przyłębską, który orzekł w czwartek, że przepisy dopuszczające aborcję w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu są niezgodne z konstytucją. Od tego dnia przez cały kraj przetaczają się protesty osób niezadowolonych z decyzji TK.