97. urodziny obchodzi Marian Turski

Słynne 11 przykazanie

Marian Turski w swoich przemówieniach wielokrotnie powtarza, by nie być obojętnym na zło. W tym kontekście odwołuje się do tradycji judeochrześcijańskiej i 10 przykazań. Przywołuje słowa swojego przyjaciela Romana Kenta, który wymyślił 11. przykazanie, będące efektem doświadczenia Holokaustu. Brzmi ono: nie bądź obojętny.

Poruszające przemówienie Marian Turski wygłosił w 75. rocznicę wyzwolenia Auschwitz-Birkenau. - To chciałbym powiedzieć mojej córce, wnukom i ich rówieśnikom, gdziekolwiek mieszkają. W Polsce, w Izraelu, w Europie Wschodniej - nie bądźcie obojętni, jeśli widzicie kłamstwa historyczne. Kiedy widzicie, że przeszłość jest naciągana do aktualnych potrzeb polityki. Nie bądźcie obojętni, kiedy jakakolwiek mniejszość jest dyskryminowana. Istotą demokracji jest to, że większość rządzi, ale prawa mniejszości muszą być chronione. Nie bądźcie obojętni, kiedy jakakolwiek władza narusza prawa już istniejące. Nie bądźcie obojętni, bo nawet się nie obejrzycie, jak na was, na waszych potomków "jakiś Auschwitz" nagle spadnie z nieba - mówił wówczas Turski.