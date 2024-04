W 1915 roku do Warszawy wkroczyły wojska cesarza Wilhelma II. W kolejnych latach I wojny światowej aż do odzyskania przez Polskę niepodległości Pole Mokotowskie były eksploatowane przez niemieckiego producenta samolotów Albatros Flugzeugwerke. W przejętych zabudowaniach mieściła się filia zakładów produkujących myśliwce, samoloty rozpoznawcze i szkolne wykorzystywane na frontach Wielkiej Wojny przez państwa centralne.

Pierwsze linie pasażerskie w Warszawie

Już od początku lat 20. XX wieku lotnisko na Polu Mokotowskim pełniło nie tylko funkcję wojskową. W 1921 roku lądowały tam samoloty pasażerskie firmy Aerotarg. Założona w Poznaniu linia była przeznaczona do obsługi uczestników odwiedzających pierwszą edycję Międzynarodowych Targów Poznańskich. Natomiast od 1923 roku na stołecznym lotnisku lądowała flota linii Aerolloyd (później Aerolot). Samoloty latały na trasie Wolne Miasto Gdańsk – Warszawa – Lwów. Potem w ofercie pojawiły się loty z Warszawy do Krakowa i do Łodzi, a od 1925 roku pierwsze połączenie zagraniczne: Warszawa – Kraków – Wiedeń. Loty obsługiwały niemieckie samoloty Junkers F 13.