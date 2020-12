W Szpitalu Narodowym leczonych jest 82 pacjentów

- W ciągu dwóch dni szpitale 18 razy kontaktowały się ze Szpitalem Narodowym. Do hospitalizacji przyjęto 14 osób. Łącznie od początku działalności liczba hospitalizowanych wynosi 235 osób - poinformowała Iwona Sołtys z Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA (Szpital Narodowy jest jego filią). Jak dodała, kilkunastu chorych przebywających w tymczasowej placówce jest w stanie cięższym. - Ci pacjenci umieszczeni są na oddziale intensywnego monitorowania i stosowane są u nich różne metody poprawiające utlenowanie krwi - wyjaśniła.

Wskazała przy tym, że duża część pacjentów to osoby z różnymi schorzeniami, nie tylko z zapaleniem płuc, ale także osoby po udarze, zawale serca, osoby starsze, leżące. - Leżenie w łóżku prowadzi u nich do ogólnego osłabienia, dlatego są poddawani rehabilitacji. Rehabilitanci codziennie wykonują z pacjentami ćwiczenia i starają się ich uruchomić - przekazała.

Dodała przy tym, że nie wszyscy pacjenci kwalifikowani są do przyjęcia do szpitala tymczasowego, co wynika z zarządzania bezpieczeństwem pacjentów. - Tak długo, jak mogą oni otrzymać opiekę lekarską w standardowym szpitalu, tak długo należy ich tam kierować, ponieważ szpital standardowy posiada najszersze spektrum możliwości udzielania pomocy - również w sytuacji występowania chorób współistniejących - przypomniała Sołtys.