81-latka miała w bagażu ponad pięć kilogramów heroiny. Tłumaczyła, że to prezenty

Prokuratura postawiła zarzuty 81-latce z Danii. Jak przekazują śledczy, kobieta podróżująca samolotem do Kanady miała w walizce ponad pięć kilogramów heroiny.

Do zdarzenia doszło 14 sierpnia na Lotnisku Chopina. Jak informuje Dorota Beznosik-Majchrzak z Izby Administracji Skarbowej w Warszawie, służby zatrzymały do kontroli 81-letnią kobietę, która przyleciała z krajów afrykańskich. - Ich podejrzenia wzbudziła trasa podróży oraz nerwowe zachowanie podróżnej. 81-letnia obywatelka Danii podróżowała z Malawi przez Kenię i Dohę, tranzytem do Kanady - powiedziała.