79. rocznica Powstania Warszawskiego. Zmiany w organizacji ruchu już od soboty

W związku z trwającymi przez kilka dni uroczystościami 79. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego należy się spodziewać utrudnień w ruchu i ograniczeń w parkowaniu. Inaczej pojadą też autobusy komunikacji miejskiej. Z kolei 1 sierpnia na ulice miasta wyjedzie zabytkowy tabor.

Pierwsze utrudnienia w ruchu związane z uroczystościami 79. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego pojawią się już w sobotę, 29 lipca. Wieczorem zaplanowano Bieg Powstania Warszawskiego na dystansie 5 i 10 kilometrów. "Wspólny start został zlokalizowany na placu Krasińskich w sąsiedztwie pomnika Powstania Warszawskiego. Linia mety będzie na ulicy Konwiktorskiej. To właśnie tam w sierpniu 1944 r. przebiegała linia frontu" - informuje stołeczny ratusz.

Większość ulic na trasie biegu będzie zamknięta od godziny 20 do 22.30. Najwcześniej, bo już około godziny 17, zostanie wyłączony z ruchu plac Krasińskich. Natomiast najdłużej zamknięta będzie ulica Konwiktorska - do godziny 2 w nocy.

30 lipca

W niedzielę 30 lipca główne uroczystości odbędą się na Woli. Będzie to spotkanie prezydentów Polski i Warszawy z uczestnikami powstania w Parku Wolności obok Muzeum Powstania Warszawskiego. "Od soboty, 29 lipca, od godziny 6:00 do godziny 14:00 w niedzielę po obu stronach ulicy Przyokopowej – na całej długości muru Muzeum – zostanie wprowadzony zakaz zatrzymywania się i postoju" - informuje ratusz.

W niedzielę, 30 lipca zaczną obowiązywać pierwsze ograniczenia w parkowaniu na placu Krasińskich. Wówczas zakaz zatrzymywania się i zacznie obowiązywać po wschodniej części placu.

31 lipca

W poniedziałek zakaz parkowania obejmie cały plac Krasińskich, również na wyznaczonych miejscach postojowych, a także przyległą ulicę Długą – na odcinku od Freta do Miodowej i od Miodowej do Barokowej (po obu stronach drogi, z wyłączeniem pojazdów posiadających przepustkę i taksówek dowożących kombatantów). Jak wskazuje ratusz, ograniczenia te związane są z mszą św. polową i Apelem Pamięci, które odbędą się przed pomnikiem Powstania Warszawskiego. "Także z tego powodu, o godzinie 12, wprowadzony zostanie zakaz ruchu na ulicy Długiej przy Katedrze Polowej Wojska Polskiego – na odcinku od Miodowej do Kilińskiego. Dodatkowo o godzinie 17 zakaz ruchu zostanie wprowadzony także na całym placu Krasińskich i fragmencie ulicy Miodowej"- wylicza ratusz.

Na trasy objazdowe, przebiegające najbliższymi przejezdnymi ulicami, zostaną skierowane autobusy linii: 116, 178, 180, 503, 518 i N44. Zmiany i wyłączenia ruchu będą obowiązywać do końca dnia.

1 sierpnia

Na Mokotowie po uroczystościach pod pomnikiem "Mokotów Walczący – 1944" w parku Orlicz-Dreszera (godzina 10:00) rozpocznie się Marsz Mokotowa (godz. 11). Jego uczestnicy przejdą ulicą Puławską do Dworkowej – przed obelisk "Pamięci Żołnierzy AK Powstańców Mokotowa". Wydarzenie może spowodować zmiany w kursowaniu autobusów linii 119, 141, 172, 222, 501, 519 i 522.

W Śródmieściu o godzinie 13.15 odbędzie się uroczystość składania kwiatów przy pomniku generała Stefana Roweckiego "Grota". U zbiegu ulicy Chopina i Alej Ujazdowskich będą ograniczenia w parkowaniu. Te będą obowiązywały – także na wyznaczonych miejscach postojowych – od początku dnia do około godziny 14.30 – na krótkim odcinku ulicy Chopina.

Ze zmianami w parkowaniu będą wiązać się wydarzenia rocznicowe przed pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej (godz. 14) u zbiegu ulic Matejki i Wiejskiej. Obustronny zakaz zatrzymywania się i postoju zostanie wprowadzony na całej długości ulicy Matejki od Alej Ujazdowskich do Wiejskiej oraz po północnej stronie ulicy Pięknej (na tym samym odcinku, także na wyznaczonych miejscach postojowych, z wyłączeniem zaproszonych gości). Dodatkowo od godziny 8 ulica Matejki zostanie zamknięta dla ruchu, od wjazdu do gmachu ambasady Kanady do ulicy Wiejskiej. Ograniczenia w ruchu i parkowaniu będą obowiązywać 1 sierpnia, od początku dnia do godziny 17.

Godzina "W" i wieczorne uroczystości

"Tradycyjnie, kulminacyjnym momentem obchodów będzie Godzina W. Punktualnie o godzinie 17 w Warszawie zawyją syreny, a cała stolica zatrzyma się, by minutą ciszy uczcić powstańczy zryw. W tym czasie przedstawiciele władz państwowych i samorządowych oddadzą hołd bohaterom Powstania Warszawskiego przy pomniku Gloria Victis na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach" - przypomina ratusz.

Przez cały dzień na ulicy Ostrowieckiej – a także na całym parkingu przy Cmentarzu Wojskowym – wprowadzony zostanie zakaz parkowania (także dla posiadaczy abonamentu z kodem Z-05 – z wyłączeniem autobusów, pojazdów MTON, pojazdów zaproszonych gości i organizatora oraz samochodów z przepustkami). Zakaz zatrzymywania się i postoju – z wyłączeniem taksówek dowożących powstańców i aut zaproszonych gości – będzie obowiązywał także na ulicy Powązkowskiej, po stronie cmentarza, na odcinku od ronda Ofiar Zbrodni Katyńskiej do Ostrowieckiej. Ponadto od godziny 10 do końca dnia wjazd w ulicę Ostrowiecką i na parking przy nekropolii zostanie wyłączony z ruchu indywidualnego. Do końca dnia będą mogły tam wjechać wyłącznie autobusy, MTON, pojazdy zaproszonych gości i organizatora oraz samochody z przepustkami wydanymi przez ratusz.

Natomiast o godzinie 18.30 rozpocznie się uroczystość składania kwiatów na kurhanie, gdzie znajdują się prochy kilkudziesięciu tysięcy mieszkańców stolicy, którzy zginęli w czasie Powstania Warszawskiego. Przed pomnikiem "Polegli – Niepokonani" na Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli zaplanowany jest także Apel Pamięci i modlitwa ekumeniczna.

Zmiany w parkowaniu będą polegały na tym że przez cały dzień nie będzie można zostawić auta na wewnętrznej jezdni ulicy Wolskiej, od Sowińskiego w stronę Redutowej. W godzinach 16.30-20 obowiązywać będą także zmiany w ruchu. Wprowadzony zostanie zakaz wjazdu na szutrową drogę prowadzącą od ulicy Redutowej w stronę pomnika oraz na ulicę Sowińskiego (z obu stron nekropolii). Od ulicy Szulborskiej w stronę pomnika przejechać będą mogły jedynie pojazdy służb miejskich i osoby dojeżdżające do posesji położonych bezpośrednio przy drodze, a od strony ulicy Wolskiej także pojazdy i taksówki dowożące zaproszonych gości.

O godz. 20.30 mieszkańcy tradycyjnie zgromadzą się na placu Piłsudskiego, by wziąć udział w wydarzeniu "Warszawiacy śpiewają (nie)zakazane piosenki". Od około godziny 18:30 do północy zamknięte dla ruchu zostaną place Piłsudskiego oraz Małachowskiego, a także ulice: Wierzbowa, Focha i Królewska. Na trasy objazdowe będą skierowanie autobusy linii 106, 107, 111, 128 i 175.

Zabytkowy tabor i specjalne linie autobusowe

W poniedziałek, 1 sierpnia, na stołeczne ulice wyjadą zabytkowe tramwaje linii W oraz autobusy linii specjalnych 912, 922, 944, 970 i 980. Linie te będą łączyć główne punkty miasta z miejscami obchodów rocznicy Powstania Warszawskiego. Zabytkowe tramwaje w godzinach 14-20 będą kursować na linii W – z placu Narutowicza ulicami Grójecką, plac Zawiszy, Towarową (obok Muzeum Powstania Warszawskiego), Okopową, aleją "Solidarności", Wolską do Cmentarza Wolskiego.

Szczegóły dotyczące tras i odjazdów specjalnych linii autobusowych są dostępne na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego.

5 sierpnia

Kolejne uroczystości zaplanowane zostały na sobotę, 5 sierpnia, o godzinie 18. Wówczas mieszkańcy i władze samorządowe oddadzą hołd wymordowanej przez Niemców ludności cywilnej Woli. Wydarzenie odbędzie się na skwerze pamięci w rozwidleniu ulic Leszno i alei "Solidarności". W związku z organizacją uroczystości w sobotę, od początku dnia do godziny 19.30, na chodniku i w zatoce przy skwerze Wyszyńskiego, po lewej stronie jezdni od ulicy Leszna w kierunku Żytniej, będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się wraz z tabliczką informującą o możliwości wywiezienia pojazdu na koszt właściciela. Zakaz nie będzie dotyczył samochodów zaproszonych gości, taksówek podwożących kombatantów oraz pojazdów z przepustką. Dodatkowo w godzinach 16.30-19.30 ulica Leszno, na odcinku od alei "Solidarności" do skweru Wyszyńskiego zostanie wyłączona z ruchu. Objazd poprowadzi kierowców ulicami Żelazną, Żytnią i Okopową. Autobusy linii 190, w kierunku pętli Znana, ominą zamknięty odcinek, jadąc aleją "Solidarności" i ulicą Młynarską.

Bezpośrednio po zakończeniu uroczystości przed pomnikiem, około godziny 19, rozpocznie się Marsz Pamięci ku czci mieszkańców stolicy, którzy zginęli podczas Powstania Warszawskiego. Jego uczestnicy przejdą ulicami Leszno, Okopową, aleją "Solidarności", Wolską i Redutową do parku Powstańców Warszawy. W godzinach 19-20.30, na drogach, którymi będzie przechodził marsz mogą występować czasowe wstrzymania ruchu.

6 sierpnia

Z kolei w niedzielę, 6 sierpnia, odbędzie się "VII Bieg Pamięci". Jego uczestnicy będą mieli do pokonania symboliczny dystans 1944 metrów, a młodsi biegacze 400, 800 lub 1000 metrów. Start i meta zawodów zlokalizowane będą na skwerze Sierpnia 1944. Stamtąd zawodnicy pobiegną drogą osiedlową w kierunku ulicy Rabsztyńskiej, gdzie zawrócą i ulicą Płocką wrócą na skwer. W związku z zawodami, w godzinach od 10 do 12, zachodnia część jezdni ulicy Płockiej – na odcinku od Górczewskiej do Wolskiej – będzie wyłączona z ruchu. W tym czasie objazdami kursować będą także autobusy linii 103 (w stronę Dworca Zachodniego) oraz 106 (w kierunku Mariensztatu). W dniu zawodów na ulicach, którymi wyznaczona została trasa biegu, obowiązywać będzie zakaz parkowania.

Na ulice wyjedzie także rowerowa Masa Powstańcza. W tym roku cykliści przemierzą trasę szlakiem II Obwodu Żoliborz. Rowerzyści przejadą obok historycznych miejsc związanych z powstańczym Żoliborzem. Uczestnicy wydarzenia spotkają się przed Muzeum Powstania Warszawskiego. Stamtąd, o godzinie 17, rozpoczną przejazd ulicami: Przyokopową, Grzybowską, Towarową, Okopową, przez rondo Kercelak, Okopową, rondo "Radosława", aleję Jana Pawła II, plac Grunwaldzki, Popiełuszki, Słowackiego, plac Wilsona, Mickiewicza, plac Inwalidów, Mickiewicza, Andersa, aleja "Solidarności", rondo Kercelak, Okopową, Towarową do Prostej i mety. Na ulicach, którymi poruszać się będzie kolumna cyklistów mogą wystąpić czasowe wstrzymania ruchu. Dodatkowo niedzielę, od początku dnia do godziny 19.30, na Przyokopowej będzie obowiązywał obustronny zakaz parkowania – z wyłączeniem pojazdów z przepustkami i rowerów. Następnie w godzinach 14.30-20.30 ulica zostanie zamknięta dla samochodów – na długości muru muzeum – z wyłączeniem pojazdów z przepustką.

