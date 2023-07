- Co roku spotykamy się w miejscach, które są ważne dla Powstania Warszawskiego - powiedział Rafał Trzaskowski na konferencji prasowej, poświęconej programowi obchodów 79. rocznicy wybuchu powstania. Zaznaczył, że takich miejsc będą dziesiątki, "o ile nie setki". Powstańcy zaapelowali o zatrzymanie się 1 sierpnia o godzinie 17.00.

- Chcemy przekazać młodym ludziom tradycję i doświadczenia. Mieliśmy po 13-14 lat, byliśmy swobodni. Wybuchła wojna i wszystko się skończyło. Mając 13 lat, weszliśmy w życie dorosłych ludzi. Zaczęły się bombardowania, zaczęły się łapanki, rozstrzeliwania. Szybko żeśmy dojrzewali. Staraliśmy się zrozumieć, co to jest wolność, co to jest niepodległość - podkreślił Jerzy Mindziukiewcz, wiceprezes Związku Powstańców Warszawskich.

Jak dodał, zadaniem związku jest zaszczepienie w młodzieży przekonania, że nie ma nic ważniejszego w życiu człowieka niż wolność i niepodległość. - Jak tego nie ma, to nie ma prawdziwego życia - powiedział kombatant.

Tradycyjnie odczytano też apel. "Apelujemy do mieszkanek i mieszkańców stolicy, do naszych gości, do odwiedzających Warszawę turystów, by dołączyli do tego hołdu. Zatrzymajcie się w samochodach, przystańcie na chwilę na chodnikach i na ścieżkach rowerowych, bądźmy razem w tym niezwykłym momencie" - napisali powstańcy. "Oddajmy cześć bohaterkom i bohaterom powstania, zarówno żołnierzom jak i cywilom, tym, którzy stanęli do walki jak i niewinnym ofiarom" - zaapelowali powstańcy.

Powstanie Warszawskie w naszym DNA

- Co roku spotykamy się w tych miejscach, które są ważne dla Powstania Warszawskiego. W miejscach pamięci, na Cmentarzu Powązkowskim oraz na Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli. Będziemy się spotykali w dziesiątkach, o ile nie setkach miejsc, które dla powstania są ważne - powiedział Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy. Zapewnił również, że jak co roku powstańcy będą honorowani na sesji rady miasta.

Zaznaczył, że pamięć o powstaniu jest przekazywana z pokolenia na pokolenie. - Ono jest dla nas niesłychanie istotne i zawsze będzie dla nas istotne. Będzie w DNA każdej warszawianki i każdego warszawiaka - podkreślił prezydent stolicy.

Zaapelował także o uczczenie 1 sierpnia, o godzinie 17.00. - Wzywamy, aby tego dnia i o tej godzinie szczerze i w sposób godny uczcić rocznicę tego bohaterskiego zrywu. To jest dla nas moment bardzo szczególny, gdy o godzinie 17 zamiera cała Warszawa - apelował Trzaskowski.

"Miłość istnieje zawsze" - hasło obchodów

Prezydent stolicy nawiązał też do hasła tegorocznych obchodów: "Miłość istnieje zawsze". Zwrócił uwagę na krótki film w reżyserii Tadeusza Śliwy do piosenki Wojtka Sokoła "Miłość zawsze jest". Inspiracją do niego był powstańczy ślub, udokumentowany przez Eugeniusza Lokajskiego. - Teledysk przypomina, że uczucia i emocje odgrywały niezwykle istotną rolę podczas Powstania Warszawskiego. Uczucie przyjaźni i solidarności to jest coś, co jest zawsze przypominane przez naszych powstańców. Cieszę się, że to zdjęcie zyskało taką oprawę - powiedział Rafał Trzaskowski.

O filmie opowiadał także Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego. Podkreślił, że istotne jest, by opowiedzieć o uczuciach: o miłości, o szacunku, o przyjaźni młodym ludziom, bo "w tych uczuciach jest też nadzieja na to, że przyszłość będzie dobra albo lepsza". Przypomniał także płytę "Moje serce w Warszawie".

Program obchodów 79. rocznicy powstania

Jan Ołdakowski streścił program obchodów 79. rocznicy Powstania Warszawskiego. Zapowiedział sześciodniowy zlot harcerski, w którym udział weźmie 700 harcerzy i harcerek. Przewidziano spotkania, gry plenerowe oraz zwiedzanie Warszawy.

30 lipca o godzinie 11 powstańcy i powstańczynie warszawskie spotkają się z prezydentami Andrzejem Dudą oraz Rafałem Trzaskowskim w Parku Wolności obok muzeum. W spotkaniu będą uczestniczyć także rodziny, wolontariusze oraz harcerze.

1 sierpnia po godzinie "W" w większości miejsc pamięci będą rozdawane pamiątkowe znaczki - małe kotwice Polski Walczącej. - Celem akcji jest przypominanie tych miejsc - wyjaśnił dyrektor Ołdakowski. Z kolei wieczorem na placu Piłsudskiego odbędzie się wspólne śpiewanie piosenek powstańczych z udziałem orkiestry i chóru pod kierownictwem Jana Stokłosy "Warszawiacy śpiewają (nie)zakazane piosenki". W Muzeum Powstania Warszawskiego obejrzeć będzie można także spektakl "Cisza" w reżyserii Michała Zadara.

Na 2 sierpnia w Muzeum Powstania Warszawskiego zaplanowano wernisaż wystawy "Podróż bohaterek. Powstanie kobiet", która pokazuje powstańczy zryw ich oczami.

Z kolei 5 sierpnia przejdzie "Marsz pamięci", będący hołdem dla ludności cywilnej, która zginęła w sierpniu 1944 roku. Wyruszy ze skweru na rozwidleniu ulicy Leszno i alei "Solidarności". Jak przekazał Ołdakowski, na marszu zostaną wysłuchane imiona i nazwiska cywilów, którzy zginęli podczas Powstania Warszawskiego. - Marsz jest formą oddania im pamięci - podsumował dyrektor.

Autor:mg/b

Źródło: tvnwarszawa.pl, PAP