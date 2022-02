Nazywano go "katem Warszawy". 78 lat temu żołnierze "Pegaza" wykonali wyrok śmierci

We wtorek, 1 lutego uczczona została 78. rocznica akcji bojowej "Kutschera". Jej uczestnikom oddano hołd podczas uroczystości w Alejach Ujazdowskich, gdzie - w miejscu wykonania wyroku polskiego podziemia na Franzu Kutscherze - znajduje się pamiątkowy kamień. Główną część obchodów poprzedziła msza święta celebrowana o godzinie 10 w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w intencji żołnierzy batalionu "Parasol". - Wykonanie wyroku na niemieckim oprawcy Franzu Kutscherze było dowodem na to, że Polskie Państwo Podziemne istnieje. Był to dowód na to, że Polacy kochają wolność, niepodległość ponad wszystko i że w imię tej wartości, gotowi są poświęcić swoje zdrowie, a nawet życie - powiedział Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.