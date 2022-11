600 tysięcy papierosów bez akcyzy. Uderzyli w nielegalną produkcję, zatrzymali pięć osób

- W pierwszym przypadku ustalili, że na terenie jednej z posesji w miejscowości Słupno może dochodzić do produkcji papierosów bez polskich znaków akcyzy skarbowej. Na miejscu zauważyli, jak na posesję przyjechali fordem dwaj mężczyźni i weszli do budynku. Po kilkudziesięciu minutach na posesji pojawili się kolejni dwaj mężczyźni, którzy podjechali toyotą. Z bagażnika samochodu zaczęli wyjmować kartonowe pudła - informuje w komunikacie Edyta Adamus z Komendy Stołecznej Policji.

Na widok poczynań mężczyzn policjanci podjęli decyzję o ich zatrzymaniu. - Po wejściu do budynku policjanci zastali jednego z nich pracującego przy maszynie służącej do nabijania gilz tytoniowych. Jak się okazało, zatrzymani to obywatele Armenii i Gruzji w wieku od 36 do 49 lat - opisuje.