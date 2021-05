Świadczenie wychowawcze 500 plus. Kiedy jest wypłacane w poszczególnych dzielnicach?

Świadczenie wychowawcze 500 plus powinny być wypłacane w ciągu czterech ostatnich dni roboczych każdego miesiąca. Jedynym wyjątkiem jest grudzień - w tym miesiącu dopuszcza się wypłaty świadczenia w ciągu sześciu dni. Niektóre warszawskie dzielnice udostępniły szczegółowe harmonogramy wypłat.

Od tego roku prawo świadczenia wychowawczego 500 plus jest ustalane na nowy okres świadczeniowy – od 1 czerwca do 31 maja następnego roku. W ubiegłym roku nie było konieczności składania nowego wniosku o świadczenie. W tym roku, w związku ze zmianą – złożenie wniosku jest obowiązkowe. Aby zachować ciągłość wypłaty świadczenia należało złożyć dokument do końca kwietnia.