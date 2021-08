Policja: dusił partnerkę paskiem od szlafroka. Kobieta przeżyła, bo udała martwą

Dożywocie grozi 46-latkowi zatrzymanemu przez mokotowskich policjantów. Z ustaleń śledczych wynika, że mężczyzna miał dusić paskiem od szlafroka swoją partnerkę. Pozostawił ją z przekonaniem, że kobieta nie żyje, choć ta celowo udała martwą, by uniknąć eskalacji agresji. Prokurator przedstawił podejrzanemu zarzuty usiłowania zabójstwa oraz fizycznego i psychicznego znęcania się nad partnerką.

Pokrzywdzona opowiedziała policjantom, że w wyniku duszenia straciła przytomność, ale po chwili się ocknęła. - Wiedziała, że oprawca dokończy to, co jej obiecywał, kiedy będzie się nadal szamotała. Udawała więc martwą. Gdy podejrzany nabrał przekonania, że zabił swoją partnerkę, wyszedł z mieszkania - dodaje policjant.

Mężczyzna trafił do aresztu

Kobieta odczekała kilka minut i o własnych siłach dotarła na komendę. Złożyła zawiadomienie o usiłowaniu zabójstwa. Funkcjonariusze przesłuchali pokrzywdzoną, a następnego dnia zatrzymali sprawcę. - Dzielnicowi namierzyli go w ciemnej hondzie zaparkowanej w pobliżu miejsca jego zamieszkania. Mężczyzna został natychmiast zatrzymany. Miał około półtora promila alkoholu w organizmie - podaje Koniuszy.

46-latek został po wytrzeźwieniu przewieziony do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów. - Mężczyzna usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa oraz fizycznego i psychicznego znęcania się nad partnerką. Prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie podejrzanego, do którego sąd się przychylił - przekazała Aleksandra Skrzyniarz, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Warszawie.