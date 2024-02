Dwa duże biegi na Bielanach. Utrudnienia, zakazy, objazdy

Sportowe zmagania rozpoczną jako pierwsi uczestnicy Biegu o Puchar Bielan. Wystartują o godzinie 10 i pokonają trasę, liczącą 5 kilometrów. Poprowadzi ulicami: Conrada, Bogusławskiego, Kwitnącą, Głowackiego, Żółwią, Mistrzowską, Brązowniczą, Conrada (chodnikiem po północnej stronie ulicy), Dąbrowskiej, Bajana, Renesansową i Aspekt – do drogi wewnętrznej prowadzącej do TKKF Chomiczówka.

O godzinie 11 na starcie pojawią się zawodnicy biorący udział w 41. Biegu Chomiczówki. Do przebiegnięcia będą mieli 15-kilometrową trasę, która poprowadzi ulicami: Conrada, Bogusławskiego, Kwitnącą, Księżycową (nawrót na pętli autobusowej Fort Wawrzyszew), Kwitnącą, Głowackiego, Żółwią, Mistrzowską, Kluczową, Sieciechowską, Brązowniczą (zawrotka), Conrada (chodnikiem po północnej stronie ulicy), Dąbrowskiej, Bajana i Renesansową. Nim zawodnicy dotrą do mety, przebiegną dwie takie pętle.

Zamknięte ulice

Na godzinę przed startem pierwszego z biegów, czyli o godzinie 9, zostaną zamknięte ulice na trasie rywalizacji. Nieprzejezdny będzie m. in. fragment ulicy Conrada – od ulicy Wólczyńskiej (z możliwością wjazdu na stację benzynową) do pętli autobusowej Chomiczówka. Drogi zostaną otwarte po zakończeniu biegów – nie później niż o godzinie 15. Na najważniejszych skrzyżowaniach nad bezpieczeństwem ruchu będą czuwali policjanci.

Gdzie zaparkować?

Mieszkańcy osiedla oraz biegacze będą mogli zaparkować na parkingach przy supermarketach i galeriach handlowych. Zostaną one udostępnione wyłącznie na poziomie zero przy ulicy Aspekt 79, od godziny 21 w sobotę 10 lutego do godziny 17 w niedzielę 11 lutego przy ulicy Aspekt 79. Zaparkować będzie można również przy ulicy Conrada 1 oraz Kasprowicza 114, od godziny 22.30 w sobotę do godziny 22 w niedzielę. W niedzielę do godziny 15 przy ulicy Powstańców Śląskich 124 udostępniony zostanie główny parking, przeznaczony dla biegaczy.