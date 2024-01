Scena, miasteczko i główne studio na błoniach Narodowego. 32. Finał WOŚP w Warszawie

32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy już w niedzielę, 28 stycznia. Scena, miasteczko i główne studio na błoniach Narodowego, gdzie również będzie można zobaczyć "Światełko do nieba" są już prawie gotowe.

Przygotowania do finału już się rozpoczęły. Na całych błoniach wprowadzony został zakaz parkowania .Zarówno w sobotę, jak i niedzielę, 27 i 28 stycznia, nie będzie można wjechać w rejon miasteczka WOŚP. Zakazy wjazdu zostaną ustawione zarówno od strony ulicy Zamoyskiego, Sokolej, jak i Wybrzeża Szczecińskiego u zbiegu z Siwca.

"Dzięki współpracy Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej z Zarządem Transportu Miejskiego w niedzielę ulicami Pragi-Południe i Pragi-Północ pojadą autobusy specjalnej linii 32A, a ul. Wiatraczną z Kołem połączy linia tramwajowa 32T. Pojazdy obu linii zatrzymają się przy alei Zielenieckiej, dzięki czemu każdy wygodnie dojedzie do miasteczka WOŚP. Przejazd specjalnymi liniami będzie bezpłatny, a w pojazdach pieniądze dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy będą zbierać wolontariuszki i wolontariusze ze sztabu KMKM. Więcej informacji na temat komunikacyjnych atrakcji 32. Finału WOŚP na stronie kmkm.waw.pl" – przekazuje w komunikacie stołeczny ratusz.

18. Warszawski Bieg WOŚP "Policz się z cukrzycą"

Większe ograniczenia w ruchu będą wprowadzone w niedzielę – w czasie 18. Warszawskiego Biegu WOŚP "Policz się z cukrzycą" Jego uczestnicy wystartują o godzinie 11:40 z serca miasteczka WOŚP, usytuowanego nieopodal stacji PKP Warszawa Stadion. Biegacze do pokonania będą mieli pięciokilometrową trasę poprowadzoną ulicami: Sokolą, Zamoście, przez most Świętokrzyski, Wybrzeżem Szczecińskim, Siwca do mety na błoniach PGE Narodowego.

W związku z biegiem o godzinie 11:00 zamknięte zostaną ulice Sokola i Zamoście (od Zamoyskiego do Wybrzeża Szczecińskiego), Wybrzeże Helskie i Wybrzeże Szczecińskie (od ulicy Okrzei do łącznic z mostem Poniatowskiego), Wybrzeże Kościuszkowskie (od Zajęczej do Tamki), Tamka (od Dobrej do Wybrzeża Kościuszkowskiego), a także most Świętokrzyski. Ruch na tych drogach zostanie wznowiony o godzinie 14:00.

Koncery i "Światełko do nieba"

Na scenie głównej finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wystąpią takie zespoły, jak: Golden Life, Kwiat Jabłoni, Tulia czy Enej, a także Zalewski i LemON. Wieczorem błonia stadionu zapełnią się osobami, które będą chciały uczestniczyć w odpaleniu "Swiatełka do nieba".

"Wracającym do domów polecamy skorzystanie z WTP. Od 19:30 będą jeździły dodatkowe autobusy linii 509: w kierunku Gocławia z przystanku Rondo Waszyngtona 03 i Winnicy z przystanku Rondo Waszyngtona 04. Z pętli Al. Zieleniecka ruszą też dodatkowe tramwaje. Składy linii 7, z przystanku Al. Zieleniecka 11, pojadą w kierunku placu Narutowicza. Dla tramwajów linii 26 jadących w kierunku PKP Wola (Wolska) pierwszym przystankiem będzie Al. Zieleniecka 05” – dodają stołeczni urzędnicy.

Głośnik, spacery, zegarek...

Władze Warszawy przygotowały specjalne licytacje na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Prezydent Rafał Trzaskowski przekazał głośnik z Sali Kongresowej w Pałacu Kultury i Nauki, który przez lata używano podczas największych i najważniejszych wydarzeń kulturalnych. To nie tylko zabytek z remontowanej właśnie sali, ale prawdziwe dzieło sztuki inżynieryjnej, wyprodukowane przez renomowaną firmę audio Goodmans of England. Aukcja internetowa na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy potrwa do 29 stycznia 2024 r., a zwycięzca aukcji będzie miał możliwość odebrania głośnika osobiście od prezydenta m.st. Warszawy.

Z kolei wiceprezydentka Renata Kaznowska zaprasza na wycieczkę po zakamarkach Pałacu Kultury i Nauki. Dodatkową atrakcją będzie sprawdzenie postępu robót przy modernizacji Sali Kongresowej. Od zeszłego roku trwają tam prace związane z kompleksową modernizacją Sali wraz z zapleczem technicznym, sanitarnym, konferencyjnym i gastronomicznym. Aukcja potrwa do 29 stycznia 2024 r.

Wiceprezydent Tomasz Bratek przekazał na aukcję WOŚP zegarek naręczny, który otrzymał od Przedstawiciela Rady Najwyższej Ukrainy podczas spotkania międzynarodowego w Warszawie. Zegarek to symbol solidarności warszawiaków z narodem ukraińskim, a na jego tarczy znajduje się budynek Rady Najwyższej Ukrainy. Aukcja potrwa do 9 lutego 2024 r.

Sprzęt za blisko 24 miliony w Warszawie

Dotychczas Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przekazała łącznie do każdego miejskiego szpitala w Warszawie sprzęt medyczny za blisko 24 mln zł.

Trafił on m.in. do oddziałów neonatologicznych, noworodkowych i ginekologiczno-położniczych, w tym również do Warszawskiego Instytutu Zdrowia Kobiet. W dwóch miejskich placówkach, tj. w Centrum Medycznym "Żelazna" Szpitalu Specjalistycznym św. Zofii (oddział wcześniaków i patologii noworodka) oraz Warszawskim Szpitalu Południowym (oddział neonatologii) oddziały noszą imię Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Oddziały imienia Fundacji powstają w placówkach wyposażonych w sprzęt WOŚP, ale również zapewniają pacjentom ponadstandardową opiekę medyczną.

Sprzęt medyczny oznakowany charakterystycznym serduszkiem WOŚP znajduje się również na oddziałach pediatrycznych w miejskich szpitalach oraz w Warszawskim Centrum Opieki Medycznej "Kopernik", gdzie leczone są wyłącznie dzieci i młodzież – tu wsparcie WOŚP obejmuje wyposażenie m.in. oddziałów: pediatrycznego, chirurgii i ortopedii dziecięcej, pracowni radiologicznej i diagnostyki obrazowej, zakładu endoskopii otolaryngologicznej i poradni medycyny szkolnej.

Orkiestra gra dla wszystkich, dlatego sprzęt WOŚP znajduje się również w oddziałach geriatrycznych miejskich szpitali, jak również na wyposażeniu stołecznych domów opieki medycznej dla seniorów. Urządzenia od WOŚP służą też pacjentom oddziałów chirurgicznych i interny oraz są wykorzystywane do ratowania zdrowia i życia w szpitalnych oddziałach ratunkowych w szpitalach Wolskim, Południowym, Bielańskim. W Szpitalu Czerniakowskim sprzęt Fundacji WOŚP służy pacjentom m.in. na oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii, stomatologii, otolaryngologii i bloku operacyjnym.

