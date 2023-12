Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy już za miesiąc. Główna scena stanie w nowym miejscu

28 stycznia 2024 roku odbędzie się 32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pod hasłem "Płuca po pandemii. Gramy dla dzieci i dorosłych!". Towarzyszy mu motto: "Tu wszystko gra OK!".

Jak poinformowano na stronie WOŚP, liczba sztabów zaangażowanych w przygotowania do 32. Finału WOŚP osiągnęła liczbę 1685 załóg, w tym 101 działających za granicą. "Z ogromnym zaangażowaniem tworzą one różnorodne wydarzenia, włączając w to lokalne koncerty, warsztaty, pokazy, a także kiermasze rękodzieła oraz aukcje charytatywne" - podkreśla fundacja.