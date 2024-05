Pociągi SKM linii S1 będą kursowały wyłącznie w skróconej relacji z Pruszkowa do Warszawy Głównej – z częstotliwością około 60 minut. Natomiast z Warszawy Wschodniej do Otwocka pojadą pociągi SKM S10 z częstotliwością około 30 minut. Pociągi nie pojadą linią średnicową.

Pociągiem nad Zalew Zegrzyński

Jak co roku w sezonie letnim, wybrane pociągi SKM S3 kursują w weekendy w wydłużonej relacji do i z Radzymina. Na tej trasie zatrzymają się one w Nieporęcie – tuż nad brzegiem Zalewu Zegrzyńskiego.

"Od poniedziałku, 3 czerwca, do piątku 7 czerwca, dwa popołudniowe i cztery wieczorne pociągi pojadą w skróconej relacji do i ze stacji Warszawa Gdańska. Natomiast w sobotę, 8 czerwca – dwa popołudniowe i jeden wieczorny pociąg – pojadą w skróconej relacji. Wystąpią także minutowe przesunięcia godzin odjazdów poszczególnych pociągów" - poinformował ZTM.

Od 1 czerwca, w letnie weekendy, zwiększy się – do ośmiu – liczba połączeń linii S4 do Zegrza Południowego. Natomiast od poniedziałku, 3 czerwca do soboty 8 czerwca, wszystkie pociągi SKM S4 pojadą wyłącznie w skróconej relacji do i ze stacji Warszawa Gdańska.