Kilkanaście tysięcy "pustych" wyjazdów. Stołeczne pogotowie podsumowało 2022 rok

Od wybuchu pandemii stołeczne pogotowie każdego roku bije kolejne rekordy. Tylko w zeszłym roku ambulanse wyjechały do pacjentów aż 261 tysięcy razy, z czego ponad 136 tysięcy pacjentów zostało przewiezionych do szpitala. Dyrekcję pogotowia niepokoi jednak coraz większa liczba tzw. pustych przejazdów oraz nieuzasadnione wezwania.

- Tylko w zeszłym roku ponad 12 tysięcy razy zostaliśmy zadysponowani do pacjenta, którego nie było w miejscu wezwania. Ponad 13 tysięcy razy byliśmy zawracani przez dyspozytorów w trakcie jazdy do pacjenta. Nie wspomnę już o nieuzasadnionych wyjazdach karetek, których – jak przyznaje samo Ministerstwo Zdrowia – tylko w zeszłym roku było dwa miliony sto tysięcy – powiedział dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego Meditrans Karol Bielski.

W stołecznym rejonie operacyjnym mieszka około trzy miliony osób. Meditrans ma zakontraktowanych 80 ambulansów. W takiej sytuacji logistyka i doświadczenie dyspozytorów odgrywają kluczową rolę. - Chodzi o to, aby nie doszło do zakorkowania się systemu, co już kilka razy się zdarzyło, między innymi w styczniu, gdy stolica borykała się z gołoledzią - dodał Bielski.