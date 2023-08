"Powtarzał, że nie chce umierać". 17-latek dźgnięty nożem. Zarzuty dla 16-latka

"Powtarzał, że nie chce umierać"

"Gdy radiowóz zbliżył się do nich, dwóch młodych mężczyzn z grupy rzuciło się do ucieczki. Po zatrzymaniu radiowozu strażnicy dowiedzieli się, że dosłownie chwilę wcześniej zaatakowali oni dwóch nastolatków i grożąc nożem zażądali pieniędzy. Gdy chłopcy odmówili, jeden ze sprawców pchnął nożem 17-latka. Drugi zdołał w porę uskoczyć" - piszą w komunikacie funkcjonariusze.

"Poszkodowany był bardzo poważnie ranny w brzuch. Zszokowany powtarzał, że nie chce umierać. Strażnicy natychmiast wezwali pogotowie ratunkowe, policję, a sami przystąpili do udzielania pomocy rannemu. Założyli opatrunek, by zatamować krwotok. Na szczęście karetka przyjechała szybko i zabrała go do szpitala" - dodali.