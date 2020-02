150 czujników miało mierzyć smog. Na razie miasto nie kupiło żadnego

Stołeczni urzędnicy obiecali 150 czujników do monitorowania jakości powietrza w Warszawie i okolicy. Ale dwa lata po tej deklaracji nie ogłosili nawet przetargu na ich zakup. Tłumaczą to "skomplikowanym charakterem zamówienia" oraz... "dynamicznie rozwijającym się rynkiem".

Dziś pomiarem jakości powietrza zajmuje się Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. W Warszawie dane o smogu dostarcza sześć stacji pomiarowych. Choć do niedawna były tylko cztery, to wciąż nie sposób pozbyć się wrażenia, że jak na tak duże miasto, to zbyt mało. Władze miasta zdawały się podzielać ten pogląd, ogłaszając plan zakupu stu urządzeń pomiarowych dla Warszawy i pięćdziesięciu dla gmin aglomeracji. Smog, jak wiadomo, granic nie uznaje, a w niektórych podwarszawskich miejscowościach powietrze bywa gorsze niż w stolicy.