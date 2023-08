"To święto wszystkich, których łączy Wisła"

Kończącemu się sezonowi letniemu nad Wisłą przyświecało w tym roku hasło "wspólność". - Chcemy, by było to święto wszystkich tych, których łączy Wisła. Nie zabraknie popularnych rejsów, animacji, warsztatów czy występów artystycznych. Po raz kolejny pragniemy pokazać, że nad Wisłą każdy znajdzie coś, co go zainteresuje, co być może stanie się jego pasją na lata - przytoczył ratusz w komunikacie wypowiedź Magdaleny Młochowskiej, dyrektorka koordynatorka ds. zielonej Warszawy.