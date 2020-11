11 osób zatrzymanych, ponad 400 notatek do sanepidu. Policja podsumowuje protest i tłumaczy się z blokad ulic

11 osób zostało zatrzymanych, trzy z nich podejrzewane są o przestępstwa, wystawiono kilka mandatów, wylegitymowano ponad 900 osób, skierowano również ponad 400 notatek do sanepidu. To dane przekazane przez Komendę Stołeczną Policji po sobotnim proteście na ulicach stolicy. Rzecznik KSP mówił również o tym, dlaczego funkcjonariusze blokowali ulice i tworzyli tak zwane kotły.

Sobotnia manifestacja rozpoczęła się na rondzie Dmowskiego (przemianowanym przez uczestników na rondo Praw Kobiet) o godzinie 15. Około 16 manifestujący ruszyli w kierunku placu Konstytucji. Byli blokowani przez funkcjonariuszy policji i radiowozy, które uniemożliwiały im przejście środkiem jezdni. Protestujący omijali policjantów chodnikiem i dalej szli w spontanicznie obranym kierunku. Policjanci interweniowali również na Trasie Łazienkowskiej, gdzie grupa protestujących usiadła na jezdni i zablokowała ruch.

"Trzy osoby zatrzymane do przestępstw"

Podczas zorganizowanej w niedzielę rano konferencji rzecznik prasowy Komendy Stołecznej Policji Sylwester Marczak podsumował sobotni protest. Z jego informacji wynika, że wylegitymowano 925 osób, sporządzono 453 notatki do sanepidu, skierowano 374 wnioski do sądu o ukaranie. 11 osób zostało zatrzymanych.

- Większość osób została zatrzymana z uwagi na odmowę podania danych osobowych. Trzy osoby zostały zatrzymane do przestępstw. Mówimy tu o naruszeniu nietykalności i znieważeniu policjanta. Wśród zatrzymanych jest 17-latek - powiedział Sylwester Marczak. Zastrzegł, że nikt nie został przetrzymany na komendzie na noc.

"Nikomu nie zależało, żeby zgłosić zgromadzenie"

- To, na co należy zwrócić uwagę, to komunikaty kierowane do zgromadzonych. One odnoszą się do tego, że w danym miejscu nie zgłoszono żadnego zgromadzenia. W tym przypadku nie możemy mówić o spontaniczności. Wczoraj dziennikarze, eksperci wypowiadający się w telewizji, wskazywali, że były to zapowiadane zgromadzenia – mówił Marczak.

Podkreślił, że organizatorzy mieli bardzo dużo czasu, żeby zadbać o bezpieczeństwo wszystkich osób. – Prawo wymaga zgłoszenia zgromadzenia. Ale nikomu na tym nie zależało – powiedział.

Rzecznik KSP przyznał, że sobotnie protesty były spokojne. - Wczorajsze wydarzenia były spokojniejsze od tych, które miały miejsce 18 listopada. Ale nie zgadzamy się z tym, że są to zgromadzenia pokojowe, przy których zakłada się, że są legalne i nie jest w ich trakcie łamane prawo - powiedział Marczak.

Mówił również o działaniach policji w kwestii blokowania protestujących i zamykania ich w "kotłach". - Blokady powstały w kilku miejscach, bo chcemy dać szansę wszystkim osobom, żeby zaprzestały tego zachowania, które jest zwykłym wykroczeniem w ruchu drogowym. Ale pomimo licznych komunikatów, cały czas mamy do czynienia z sytuacją, kiedy osoby ponownie wracają na jezdnię. Zatem nasze działania mogły zakończyć się w jeden sposób – legitymowaniem.

- W przypadku, gdy osoby nie schodzą z danego placu, są otaczane kordonem. Kierowane są do nich komunikaty za pośrednictwem nagłośnienia. W tym przypadku każda z osób jest legitymowana i w każdej chwili ma możliwość opuszczenia danego terenu w momencie, kiedy poda swoje dane - dodał Marczak.

Interwencja na Trasie Łazienkowskiej

Odniósł się też do wydarzeń z Trasy Łazienkowskiej, kiedy grupa kilkunastu protestujących usiadła na jezdni i zablokowała ruch. Policjanci użyli siły fizycznej i gazu. W sobotę ekspert do spraw bezpieczeństwa Piotr Niemczyk ocenił na antenie TVN24, "że nie było tam żadnej agresji, nie było żadnego poważnego ruchu po stronie kogokolwiek" z protestujących. - Nie było żadnego powodu do tego rodzaju zachowań policji - ocenił. - To jest odbieranie obywatelom prawa do wyrażania swoich poglądów, policja nie ma podstaw do tego, żeby działać, ponieważ te działania są zgodne z prawem, są zgodne z konstytucją - argumentował.

- Pamiętajmy, że konstytucja pozwala na zgromadzenia, ale też wskazuje, że ustawy mogą ograniczać pewne zachowania, a w tym przypadku mówimy o Prawie o ruchu drogowym. Osoby siadające na Trasie Łazienkowskiej, blokując ją, łamią prawo - powiedział w niedzielę Sylwester Marczak.

Niemczyk: jak patrzyłem z góry na interwencję policjantów, to ona była przesadnie brutalna TVN24

W trakcie blokowania Trasy Łazienkowskiej posłanka Barbara Nowacka została potraktowana gazem łzawiącym przez jednego z funkcjonariuszy. Sylwester Marczak powiedział, że policjanci wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia.

- Badamy przede wszystkim okoliczność, jak to wyglądało, dlaczego został użyty środek przymusu bezpośredniego, w jakich okolicznościach został on użyty, w jaki sposób zachowywał się policjant, w jaki sposób zachowywały się osoby wokół policjanta, mówimy tutaj o funkcjonariuszach. Bardzo istotnym elementem dla nas jest również to, o czym dowiemy się od pani poseł, wobec której ten gaz został użyty - mówił Marczak.

"Będziecie tu stali do jutra"

Rzecznik KSP wspomniał również o zachowaniu jednej z organizatorek wobec policjantów stojących w kordonie. W sobotę na Twitterze Komenda Stołeczna Policji zamieściła również wpis dotyczący sobotniej manifestacji. "Pokojowa forma protestu, którą wielokrotnie po manifestacjach Strajku Kobiet podkreślają organizatorki zarezerwowana jest często dla mediów i na ich potrzeby. Poza telewizyjnymi kamerami postawa tych osób wygląda zgoła odmiennie" - brzmi wpis, do którego dołączono kilkunastosekundowy film.

Z nagrania wynika, że liderka Strajku Kobiet Marta Lempart mówi do funkcjonariuszy: Imię, nazwisko i numer służbowy. Taka z was, ku*** policja, prawa nie stosujecie, w ogóle. Ostatnia stąd wyjdę, będziecie tu stali jak frajerzy do jutra, jak chcecie. Wypier*****".

- Hasło pokojowy protest jest na potrzeby medialne. A jednak to zachowanie w określanych sytuacjach wygląda zupełnie inaczej - skomentował Marczak.

Komentarz do zachowania organizatorki protestu KSP, TVN24

Autor:dg/ran

Źródło: tvnwarszawa.pl