11 lat temu sceptyczny był nawet pszczelarz, ale pasiek w mieście jest coraz więcej, także na dachach budynków

Kiedy wiosną 2012 roku dyrektor warszawskiego hotelu Hyatt Regency (obecnie Regent Warsaw Hotel) wpadł na pomysł, by na dachu budynku zamieszkały pszczoły, sceptyczny był nawet pszczelarz, któremu powierzono opiekę nad ulami. Uważał, że miasto nie jest najlepszym środowiskiem do życia dla pszczół, a w dodatku owady mogą stwarzać zagrożenie dla ludzi. Tak przynajmniej argumentowali przeciwnicy hotelowej pasieki.

Pomysł się przyjął

Swoje ule od 2020 r. ma także Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji – to w sumie osiem domków na Wieliszewie (na terenie Zakładu Północnego). W drugiej lokalizacji – na terenie Stacji Uzdatniania Wody "Filtry" – MPWiK postawiło jesienią 2022 r. cztery ule. Zamieszkało w nich ok. 120 tys. pszczół miodnych.

Obchody Światowego Dnia Pszczół

W sobotę, 20 maja, z okazji Światowego Dnia Pszczół w Pawilonie Edukacyjnym Kamień w godz. 12-18 odbędą się bezpłatne wykłady i warsztaty poświęcone dzikim zapylaczom i ogrodnictwu. Będzie to okazja do wysłuchania ciekawych prelekcji: prof. Marcina Zycha, dyrektora Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego, Justyny Kierat i Mikołaja Siemaszko, entuzjastów dzikich pszczół współpracujących z Fundacją Kwietna oraz Łukasza Rojewskiego, pasjonata i hodowcy róż.

To także szansa do wspólnej budowy poidełek dla owadów (należy przynieść własne naczynie) oraz otrzymania nanołączek do posiania we własnym ogrodzie lub na balkonie.