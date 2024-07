Mężczyzna od roku ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Ma na koncie dwa listy gończe i zarządzenie sądu o doprowadzeniu. Policjanci od dawna deptali mu po piętach, aż w końcu udało się im go złapać.

We wtorek mazowieccy "łowcy głów" zatrzymali go w gospodarstwie sadowniczym w okolicach Warki w powiecie grójeckim. "Mężczyzna schował się przed policjantami pod prysznicem, licząc na to, że nie zostanie tam odnaleziony" – przekazała policja.