W Zodiaku kawy nie wypijesz. Nie ma chętnych do prowadzenia kawiarni

Zodiak to duma stołecznego Biura Architektury. Pawilon długo stał opuszczony, kilka lat temu ratusz ogłosił konkurs na jego rewitalizację. Budynek został rozebrany do fundamentów, co budziło pewne wątpliwości. Ale efekt odbudowy jest imponujący: lekka konstrukcja, szkło, beton. Elegancka i transparentna architektura. W środku ściany zdobią mozaiki przeniesione ze starego budynku.