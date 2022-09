W trakcie szkolenia policjantów miało dojść do bójki, jeden z nich ma złamaną rękę

Jak ustalił dziennikarz radia, podczas ćwiczeń na stadionie Polonii policjanci z oddziału prewencji zostali podzieleni na dwie grupy. Część z nich wcieliła się w rolę pozorantów. Funkcjonariusze mieli odwzorować starcia z pseudokibicami. Właśnie w trakcie tego ćwiczenia, jeden z policjantów miał poważnie poturbować koleżankę. Zareagowali na to inni funkcjonariusze, którzy - jak ustaliło RMF FM - rzucili się na mężczyznę. Do szarpaniny z udziałem kilkunastu osób miał dołączyć również dowódca drużyny. W jej efekcie ranny został atakujący funkcjonariusz, który ma złamaną rękę.

"Do urazu doszło w trakcie ćwiczeń"

O incydent zapytaliśmy rzecznika prasowego Komendy Stołecznej Policji Sylwestra Marczaka. - Do urazu doszło w trakcie ćwiczeń. To nie pierwszy uraz do jakiego dochodzi podczas ćwiczeń oddziału prewencji i na pewno nie jest ostatnim urazem. Tego typu ćwiczenia mają przede wszystkim charakter siłowy. W tym przypadku wydział kadr prowadzi wyjaśnienia. To one są dla nas istotne, a nie domysły - powiedział Marczak. Dodał, że wspomniane czynności wydziału kadr są prowadzone "w sprawie", a nie "przeciwko".