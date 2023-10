W sobotę RUNbertów w Rembertowie, w niedzielę Bieg z Radością w Wawrze

"Jest to idealny bieg zarówno dla osób walczących o jak najlepsze wyniki, ale też dla początkujących biegaczy dla których będzie to pierwszy sprawdzian możliwości. W porównaniu z zeszłym rokiem trasa nie uległa zmianie więc będzie można porównać swoje czasy, a także sprawdzić postępy" - przekonują w komunikacie prasowym organizatorzy.

Start i meta przy Akademii Sztuki Wojennej

- Runbertów to bieg, który powstał z inicjatywy lokalnych mieszkańców, ale stał się popularny w całej Warszawie i jej okolicach. Szybka atestowana trasa oraz miła sąsiedzka atmosfera, to tajemnice sukcesu tego wydarzenia. Jesienią biegacze poszukują imprez w których mogą się sprawdzić i zobaczyć co dały treningi wykonywane latem. Wszystko odbywa się zaledwie 20 minut drogi kolejką od centrum Warszawy. Jeśli ktoś nigdy tu nie startował, to warto przyjechać i poznać nowe okolice do biegania - mówi cytowany w komunikacie prasowym Rafał Jachimiak, wiceprezes AZS Warszawa i organizator wydarzenia.