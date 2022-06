W koszyku miała truskawki, arbuzy czy paprykę, a na paragonie tylko kapustę

Policjanci z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą przedstawili kobiecie zarzut oszustwa. 29-latka odpowie teraz za to, że działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wprowadziła do urządzenia skanującego inne wartości i rodzaje kupowanego towaru. To przestępstwo zagrożone jest karą nawet do pięciu lat pozbawienia wolności.