Варшава змінює процедуру присвоєння номерів PESEL для біженців з України

Варшава змінює правила видачі номерів PESEL для біженців з України. З понеділка всі супутні формальності можна буде врегулювати лише на місці реєстрації на Національному Стадіоні.

У мерії столиці перед вихідними повідомили, що з понеділка, 25 квітня, видача номерів PESEL громадянам України, що реєструють статус біженця, відбуватиметься лише в центрі реєстрації PESEL у Варшаві, на Національному Стадіоні.

Нагадаємо, що поки що біженці могли звертатися за номером PESEL також до районних відділень. У мерії пояснюють, що ці зміни дадуть можливість районним чиновникам зосередитися на поточному сервісі для мешканців.

За підрахунками Міської Ради, громадянам України з 16 березня 2022 року у Варшаві було видано майже 90 тисяч номерів PESEL .

Черга перед Національним Стадіоном - фото від 20 березня 2022 року

Артур Венгжинович, tvnwarszawa.pl

Kolejka przed Stadionem Narodowym - zdjęcie z 20 marca 2022 roku Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl

Як працює пункт для біженців на Національному Стадіоні?

Пункт при Національному Стадіоні може прийняти до трьох тисяч людей на добу. «Він стане центральним пунктом обслуговування громадян України, де вони зможуть виконати низку формальностей: подати заявку на номер PESEL, відкрити банківський рахунок, та подати заявку на сімейні виплати від ZUS», – пояснює мерія.

Пункт при Національному стадіоні працює сім днів на тиждень. Прийом біженців здійснюється з 8:00 до 16:00. Він не працюватиме 24 квітня та 1, 2 та 3 травня.

Вхід до пункту присвоєння номера PESEL на Національному Стадіоні відбувається через ворота № 1, 2, 3, 10 та 11. Для людей з обмеженими можливостями вхід через ворота № 1. На гголовному вході до PGE Narodowy навпроти входу №1є безкоштовна автостоянка.

Номер PESEL на Національному Стадіоні отримають люди, які безпосередньо перетнули кордон України з Польщею з 24 лютого. «До заяви повинні додаватися, зокрема: заява на папері, подана особисто, з розбірливим власноручним підписом, заповнена заявником; документ, що підтверджує особу, або декларація під страхом кримінальної відповідальності що до персональних даних особи та підтвердження про перетин українсько-польського кордону, адреса електронної пошти та номер мобільного телефону – для надання довіреного профілю та електронної ідентифікації, а також фотографія, яка відповідає певним параметрам», – перераховували у столичній мерії в попередніх повідомленнях.

Детальну інформацію про роботу пункту на Національному Стадіоні можна отримати

в міському контактному центрі у Варшаві за телефоном 19 115.

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Autor:kk/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl