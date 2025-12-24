Ursynów Źródło: Google maps

Od godziny 10.30 mieszkańcy Śródmieścia nie mają dostępu do wody. Utrudnienia występują w kamienicach przy ulicy: Hożej 41, Poznańskiej 11, 12, 13, 14, 15, 16 oraz Wilczej 46 i 52.

Od godziny 12.45 problem mają mieszkańcy zamkniętego osiedla na Ursynowie. Chodzi o adresy: Rosoła 50, Pachnąca 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 69, 71, 73, 75, 77 i 79.

Jak informują Warszawskie Wodociągi, naprawa awarii jest w toku. Mają zostać usunięte do godziny 23.

