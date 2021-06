W stolicy nawet 34 stopnie Celsjusza. Upał do wtorku

Z uwagi na falę upałów, która dotarła do stolicy, ratusz zdecydował się na uruchomienie kurtyn wodnych w dziewięciu lokalizacjach. Pojawiły się również beczkowozy z warszawską kranówką. Wysokie temperatury mają utrzymać się co najmniej do wtorku.

Jak podaje portal tvnmeteo.pl Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem dla 13 województw. W mazowieckiem ostrzeżenie będzie obowiązywało od godziny 13 w piątek do wtorku go godziny 20. Według IMGW temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 29 do 34 stopni Celsjusza, a temperatura minimalna w nocy od 16 do 21 st. C.