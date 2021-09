Udawał, że jest zaniepokojony podejrzaną transakcją, zachęcał do instalacji aplikacji

Policja opublikowała nagranie rozmowy z oszustem, który podszywając się pod pracownika banku próbował wymusić na kobiecie zainstalowanie aplikacji zdalnego pulpitu. Jeśli by to zrobiła, mogłaby stracić wszystkie oszczędności z konta. 26-latka nie dała się jednak zwieść.

- By "zapobiec" tej transakcji mężczyzna instruuje klientkę i przekonuje, że połączy ją z działem technicznym. Jednak by to zrobić, przekazuje jej nazwę aplikacji, którą koniecznie musi teraz zainstalować. Okazuje się, że jest to znana darmowa aplikacja, tak zwany zdalny pulpit, która - niestety - coraz częściej dziś wykorzystywana jest przez oszustów bankowych - opisuje rzecznik piaseczyńskiej komendy Jarosław Sawicki.