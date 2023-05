Uczniowie Szkoły w Chmurze piszą egzamin na... stadionie

Nie wszyscy uczniowie egzamin ósmoklasisty piszą w swoich szkołach. Ponad 1500 zdających to adepci Szkoły w Chmurze, którzy zadania z języka polskiego rozwiązują w hali EXPO i na stadionie Legii Warszawa.

Wśród ponad pół miliona uczniów klas ósmych, którzy przystępują dziś do swojego pierwszego, tak ważnego egzaminu, ponad 1500 osób to uczniowie Szkoły w Chmurze.

Na co dzień nie spotykają się w szkolnych ławach, bo Szkoła w Chmurze umożliwia edukację domową. To projekt, funkcjonujący od trzech lat. Uczniowie pobierają bezpłatną naukę z zakresu podstawy programowej. W trakcie nauki korzystają z materiałów zamieszczonych na platformach internetowych, mają również zapewniony kontakt z nauczycielami.

Wyjątki stanowią matura i egzamin ósmoklasisty. W ich przypadku uczniowie muszą mieć zapewnione takie same warunki, jak w innych szkołach na terenie całego kraju. Władze placówki nie posiadają budynku, który mógłby pomieścić w tym samym czasie kilkuset osób przystępujących do egzaminu ósmoklasisty. Do tego celu wynajęli pomieszczenia stadionu Legii Warszawa oraz hali EXPO.