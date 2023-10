Tych kandydatów na posłów wybrali mieszkańcy podwarszawskich miejscowości

W okręgu nr 20 obejmującym podwarszawski obwarzanek do rozdania było 12 mandatów. Koalicja Obywatelska uzyskała niewielką przewagę nad Prawem i Sprawiedliwością, ale obie formacje podzieliły się mandatami po równo. Do samego końca niepewne były losy mandatów dla Lewicy i Konfederacji.

Według danych opublikowanych przez Państwową Komisję Wyborczą w okręgu nr 20 zwyciężył Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni uzyskując 257 470 głosów (35,23 proc.). Drugie miejsce zajęło Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 231 905 (31,74 proc.). Trzecia Droga uzyskała 110 086 głosów (15,05 proc.).

Na kolejnych miejscach uplasowały się Konfederacja z 51 573 głosami oraz Lewica, która zdobyła ich tylko o 17 mniej (51 556). To dało obu komitetom poparcie na poziomie 7,06 proc.

Na 12 mandatów poselskich po cztery otrzymały KO i PiS, dwa - Trzecia Droga oraz po jednym Konfederacja i Lewica.

Do samego końca nie było wiadomo, komu przypadnie ostatni mandat. Różnice były minimalne. Ostatecznie zgarnęła go Lewica. KO do zdobycia piątego mandatu, przy jednoczesnym odebraniu go Lewicy, zabrakło 62 głosów.

Koalicja Obywatelska:

Kinga Gajewska (85 283 głosy) - od 2015 roku jest posłanką z list Platformy Obywatelskiej. Od 2019 roku zasiada w Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, a od 2020 roku w Podkomisji stałej do spraw młodzieży, w której jest zastępczynią przewodniczącego. W latach 2014-2015 była radną Sejmiku Województwa Mazowieckiego. W ostatnich wyborach kandydowała z drugiej miejsca na liście KO i uzyskała najlepszy wynik na liście, wyprzedzając startującego z "jedynki" Jana Grabca.

Jan Grabiec (71 534) - jest posłem od 2015 roku. W 2016 roku został wybrany przez Zarząd Krajowy na rzecznika PO. Od października 2021 jest przewodniczącym regionu mazowieckiego partii. W Platformie Obywatelskiej jest skarbnikiem.

Maciej Lasek (20 565) - jest posłem z list Platformy Obywatelskiej od 2019 roku. Od tego samego roku zasiada w Komisji Infrastruktury oraz Komisji Obrony Narodowej. Od 2020 roku jest członkiem, m. in. Podkomisji stałej do spraw transportu lotniczego oraz Podkomisji stałej do spraw polskiego przemysłu obronnego oraz modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP. Był też radnym sejmiku województwa mazowieckiego w latach 2018-2019.

Piotr Kandyba (15 144) - w wyborach samorządowych w 2018 roku uzyskał mandat radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Zawodowo zdobywał doświadczenie w zarządzaniu międzynarodowymi firmami. Jest też członkiem zarządu Stowarzyszenia dla osób niepełnosprawnych "Dobra Wola".

Prawo i Sprawiedliwość

Mariusz Błaszczak (127 578) - jeden z najbliższych ludzi prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, aktualny minister obrony narodowej. W ostatnim czasie jest twarzą modernizacji polskiej armii, za sprawą ponoszonych od wybuchu wojny w Ukrainie ogromnych wydatków na obronność, sięgających 137 miliardów złotych.

Anita Czerwińska (18 443) - z wykształcenia jest prawniczką, a posłanką od 2015 roku. Obecnie nie zasiada w żadnej komisji ani podkomisji. Należała do komisji do spraw Unii Europejskiej oraz komisji do spraw polityki społecznej i rodziny. Od 2006 roku związana z klubami "Gazety Polskiej".

Piotr Uściński (15 006) - był posłem na Sejm VIII i IX kadencji. W latach 1998-2006 zasiadał w radzie miejskiej w Ząbkach. W latach 2010-2014 był starostą powiatu wołomińskiego.

Dominika Chorosińska (9 582) - z wykształcenia aktorka, posłanka na Sejm IX kadencji. W 2019 roku ubiegała się o mandat w Parlamencie Europejskim.

Trzecia Droga

Paweł Zalewski (35 395) - z wykształcenia historyk. To jeden z najbardziej doświadczonych i zarazem najczęściej zmieniających barwy polityków. Uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu po stronie opozycji, następnie działał m.in. w Unii Demokratycznej, Stronnictwie Konserwatywno-Ludowym, PiS, PO, a teraz w Polsce 2050 Szymona Hołowni. W czasach pierwszych rządów PiS był wiceprezesem tej partii.

Bożena Żelazowska (17 416) - z wykształcenia politolożka, jest posłanką od 2019 roku, zastępczynią komisji kultury i środków przekazu. Od tego samego roku zasiada również w komisji samorządu terytorialnego i polityki regionalnej, a od 2021 roku w komisji polityki społecznej i rodziny.

Konfederacja

Karina Bosak (21 217) - absolwentka wydziału prawa i administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Pracowała w kancelariach prawnych oraz sądach w Warszawie, a także w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Prywatnie jest żoną Krzysztofa Bosaka, również polityka Konfederacji, który uzyskał mandat poselski startując w okręgu nr 24 (Białystok). Karina Bosak starowała z drugiego miejsca i znacznie wyprzedziła startującego z jedynki Janusza Korwin-Mikke, który mandatu nie uzyskał.

Lewica

Joanna Wicha (15 324) - z wyksztalcenia pielęgniarka. Ma ponad trzydziestoletnie doświadczenie w pracy w zawodzie. Jest działaczką związku zawodowego pielęgniarek. Należy do Rady Krajowej Partii Razem. Startowała z "dwójki" i niespodziewanie uzyskała lepszy wynik niż lider listy Arkadiusz Iwaniak.

