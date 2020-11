"Ty też możesz zmienić Warszawę". Do wydania będzie prawie 94 miliony złotych

- Budżet obywatelski jest dla nas bardzo ważny, ponieważ zależy nam, aby mieszkańcy współdecydowali o Warszawie, zgłaszali swoje pomysły i zagłosowali, na co przeznaczyć ponad 93,5 milionów złotych w 2022 roku. Wierzymy, że zdecydują oni rozważnie - w poprzedniej edycji oddano ponad 100 tysięcy głosów, co pokazuje, że warszawiacy chcą współtworzyć Warszawę i wyznaczać kierunki jej rozwoju. To mieszkańcy najlepiej wiedzą, czego potrzebują, co należy zmienić lub poprawić w naszym mieście - powiedziała o tej edycji budżetu dyrektorka koordynatorka ds. przedsiębiorczości i dialogu społecznego Karolina Zdrodowska.