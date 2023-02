"Materace bez powietrza, opłaty za pranie i strzyżenie". Były opiekun o traktowaniu pacjentów szpitala w Tworkach

Z redakcją Kontaktu 24 skontaktował się pan Piotr, który w czwartek pełnił ostatni dyżur jako opiekun medyczny w zakładzie opiekuńczo-leczniczym dla osób dorosłych leczących się psychiatrycznie w Tworkach. Poinformował o złym traktowaniu pacjentów ze strony personelu medycznego. O nieprawidłowościach miał poinformować Ministerstwo Zdrowia. - Pacjentów traktuje się źle. Obserwowałem karygodne zachowanie względem pacjentów, informowałem o tym między innymi pielęgniarkę oddziałową, ale nic to nie dało - powiedział. Opisał niektóre z zaniedbań. - Zdarzało się, że pielęgniarka zabierała pacjentom kanapki albo mówiła w jego obecności, że się go brzydzi. W nocy za zmianę pampersów pacjentów odpowiadały pielęgniarki. Zmianę zaczynałem o 7, a pacjenci leżeli zamoczeni w moczu i kale. Materace przeciwodleżynowe były bez powietrza. Pacjenci musieli mieć swoje środki piorące i płacić za pranie. Za strzyżenie musieli płacić pielęgniarce. Za pobyt pacjentom pobierane jest 70 procent uposażenia i nie powinni oni płacić za pranie czy strzyżenie - opisywał.

Szpital wyjaśnia sprawę

Reakcja Ministerstwa Zdrowia

Jarosław Rybarczyk z biura komunikacji Ministerstwa Zdrowia potwierdził natomiast, że 31 stycznia 2023 roku do resortu wpłynęła korespondencja w sprawie uwag i zastrzeżeń do funkcjonowania ZOL (Zakładu Opieki Lekarskiej – red.) w Tworkach, wchodzącego w skład Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia. - Przekazaliśmy ją do Urzędu Marszałkowskiego jako organu nadzorczego (…) a także do wiadomości Rzecznika Praw Pacjenta - przekazał.