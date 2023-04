Tunel jak z horroru, straszy od lat. Miasto chce go zasypać, ale czeka z tym na dewelopera

Odrapany strop, pomazane i brudne ściany - to charakterystyczne cechy tunelu dla pieszych pod skrzyżowaniem Młynarskiej z Wolską przy słynnym "pedecie". Miasto chciałoby go zasypać i wytyczyć przejścia naziemne. Z tą inwestycją czeka jednak na dewelopera, który ma się budować w pobliżu.

Postępująca degradacja

Jak opisywała "Gazeta Stołeczna" szansa na zmiany w tym miejscu była, kiedy planowano przebieg drugiej linii metra przez Wolę. W jednej z koncepcji wskazywano, że idealnym miejscem dla stacji będzie skrzyżowanie przy "pedecie", ale pomysł oprotestowali tramwajarze. Nie chcieli, aby to miejsce zostało rozkopane, bo to utrudniłoby wyjazd z zajezdni na miasto. Ostatecznie stacja powstała kilkaset metrów dalej, przy skrzyżowaniu z Płocką. Natomiast tunel w prawie niezmienionej formie pozostał. Pod koniec 2021 roku wyprowadzili się stąd ostatni wynajmujący boksy handlowcy.

Miasto chce zasypać, ale czeka z tym na dewelopera

Zapytaliśmy Zarząd Dróg Miejskich, kiedy to miejsce się zmieni, a obskurny tunel zastąpią lub uzupełnią naziemne przejścia dla pieszych, tak jak stało się to np. na rondzie "Czterdziestolatka".

- Z ustawy wynika, że każdy inwestor inwestycji niedrogowej powinien na własny koszt dostosować do niej układ drogowy w pobliżu. W praktyce wygląda to tak, że uzgadniamy z deweloperami zakres tych prac i takie uzgodnienie z zarządcą drogi jest jednym z elementów niezbędnych do otrzymania przez niego pozwolenia na budowę. Zwykle więc to deweloperowi zależy, żeby rozmowy z nami przebiegły jak najszybciej - zaznaczył Dybalski.