Trzy procent kierowców autobusów miejskich w Warszawie to Ukraińcy

Według najnowszych danych 137 obywateli Ukrainy zasiada za kierownicą autobusów w Warszawie. To około trzy procent wszystkich kierujących. Po dwóch latach od inwazji Rosji na Ukrainę w stolicy zmniejsza się liczba Ukraińców poszukujących tu stałej pracy.

Najwięcej cudzoziemskich uczniów pochodzi z Ukrainy

Najwięcej jest ich w podstawówkach - ponad dziewięć tysięcy, oraz w przedszkolach - 1874. Do liceum uczęszcza 721 uczniów, technikum - 603, a do branżowych szkół I stopnia - 143. Trzy osoby uczą się w średniej szkole muzycznej, cztery w szkole policealnej i również cztery w szkole specjalnej przysposabiającej do pracy.