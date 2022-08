Trzech chętnych do opracowania koncepcji Trasy Mostu Skłodowskiej-Curie

Trzy firmy chcą opracować koncepcję programową dla budowy Trasy Mostu Marii Skłodowskiej-Curie (Północnego). Opracowanie ma dotyczyć odcinka od Kasprowicza do drogi ekspresowej S7. Wykonawca będzie musiał uwzględnić kilka wariantów.

Pod koniec kwietnia Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta ogłosił przetarg na opracowanie wielowariantowej koncepcji programowej z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla budowy Trasy Mostu Marii Skłodowskiej-Curie. Inwestycja dotyczy odcinka od ulicy Kasprowicza do drogi ekspresowej S7.

W poniedziałek SZRM poinformował o otwarciu ofert. Jak czytamy w komunikacie, są trzy firmy zainteresowane tym zadaniem. To Promost Consulting z ofertą na kwotę 1,599 mln zł, Biuro Projektowo-Badawcze Dróg i Mostów Transprojekt-Warszawa z ofertą za 1,931 mln zł oraz Schuessler-Plan Inżynierzy z ofertą za 2,884 mln zł.

Od rzeczniczki SZRM Agaty Choińskiej-Ostrowskiej dowiedzieliśmy się, że dwie oferty mieszczą się w zakładanym przez urzędników budżecie. Wynosi on około 1,998 mln zł.

Kilka wariantów Trasy Mostu Północnego

Po podpisaniu umowy wykonawca będzie miał dwa lata na realizację koncepcji. Ma ona obejmować co najmniej cztery warianty. "We wszystkich wariantach przewidziane mają być obustronne ciągi piesze i drogi dla rowerów oraz zieleń izolacyjna, czyli minimum jeden rząd drzew po każdej stronie drogi" - podkreślają urzędnicy. Planowana droga ma mieć długość około 2,1 kilometra.

W ramach koncepcji programowej powstaje zawsze tak zwany wariant zero. SZRM tłumaczy, że to odstąpienie od realizacji inwestycji, będące wariantem wyjściowym, do którego będą porównywane pozostałe warianty inwestycyjne.