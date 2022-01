Zmieniły się zasady opłat za śmieci, trzeba złożyć nową deklarację

W połowie grudnia stołeczni radni przyjęli nową metodę opłat za śmiec i . Od 1 stycznia stawki naliczane są w zależności od gospodarstwa domowego. Do 10 lutego właściciele i zarządcy nieruchomości są zobowiązani do złożenia nowej deklaracji.

Można to zrobić na kilka sposobów: składając w Wydziale Obsługi Mieszkańców urzędu dzielnicy, w formie elektronicznej (za pomocą platformy ePUAP) albo przesyłając listem poleconym do urzędu dzielnicy. Co ważne, mieszkańcy zabudowy wielolokalowej nie składają osobiście deklaracji – w ich imieniu powinna to zrobić spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa .Nowe wzory deklaracji można pobrać na stronie www.warszawa19115.pl.