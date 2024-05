Trzaskowski: kupcy z Marywilskiej będą mogli handlować w hali tymczasowej

Mamy deklarację wstępną ze strony kupców, że większość z nich byłaby gotowa do podjęcia znowu działalności i miejmy nadzieję, że właśnie w takiej hali tymczasowej taka działalność będzie mogła być prowadzona - mówił o rozwiązaniach dla poszkodowanych przedsiębiorców po pożarze hali przy Marywilskiej prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Prezydent stolicy na piątkowej konferencji mówił o pomocy dla poszkodowanych przedsiębiorców w związku z pożarem hali targowej przy Marywilskiej. Wskazał, że odpowiedział na postulaty kupców mówiące o tym, by do momentu, kiedy hala nie zostanie odbudowana, nie pobierać opłat wynikających z dzierżawy. - To też pozwoli i ułatwi spółce odbudowanie hali i przygotowanie tych rozwiązań tymczasowych - tłumaczył Trzaskowski. I podkreślił: - To jest dla mnie sprawa najważniejsza.

Rząd pracuje nad rozwiązaniami dla kupców

Trzaskowski podkreślił, że jego urząd jest cały czas w kontakcie z kupcami. - Być może część z nich będzie chciała skorzystać z innych rozwiązań, które przygotowaliśmy - powiedział. Dodał, że pojawiły się też inne postulaty, które dotyczą pomocy doraźnej: ewentualnego rozłożenia na raty czy opóźnienia wszystkich opłat związanych z podatkami. - Jestem po rozmowach i z panem wojewodą i z przedstawicielami rządu. Wiem, że rządzący w tej chwili pracują nad tego typu doraźnymi rozwiązaniami. Bo rzeczywiście skala tego pożaru jest olbrzymia - przyznał prezydent Warszawy.

Dokładne propozycje rozwiązań ma przygotować rząd.

- Będziemy robili wszystko, żeby większość tych miejsc pracy zostało uratowanych - zapewnił Trzaskowski.

Miasto przyspieszy procedury

Trzaskowski podkreślił, że za budowę hali odpowiada spółka - Maribud. – My jesteśmy od tego i to jest moja deklaracja: będziemy pomagać w kwestiach urzędowych i administracyjnych, ponieważ nie ja odbudowuję halę. W tej chwili cały czas będzie trwało ustalanie tego, w jakiej jesteśmy sytuacji, bo dla przykładu: jeżeli będziemy odbudowywali halę, to dużo będzie zależało od tego, jak to miejsce wygląda, czy będzie można wykorzystać fundamenty – zaznaczył.

Dodał, że od tego będą zależały pozwolenia wydawane przez urzędników. - Zrobimy absolutnie wszystko, żeby ten proces przyspieszyć – zapewnił.

Prezydent Warszawy doprecyzował też, że hala tymczasowa mogłaby stanąć np. na terenie należącym do miasta. Podkreślił, że także w tym przypadku urzędnicy staraliby się zrobić wszystko, żeby stało się jak najszybciej. Prezydent podkreślił jednak, że ostateczne decyzje należą w tej kwestii do spółki. – Jeżeli decyzja spółki będzie taka, że będą to namioty, to będą inne procedury. Jeżeli to miałyby być kontenery, to będą to inne procedury – wskazał. I dodał: - My ze swojej strony będziemy robili wszystko, żeby te procedury trwały jak najszybciej. Dlatego, że takie jest oczekiwanie kupców.

Pytany o płatności za dzierżawę, odpowiedział: - Decyzja zapadła. To znaczy do momentu odbudowywania tej hali, my nie będziemy pobierali czynszu. To jest trochę skomplikowane, bo część tego terenu jest własnością miejską (...) część jest własnością spółki. Więc ta spółka, na tę sumę, którą straci z tytułu dzierżawy, będzie musiała być dofinansowana. Takie decyzje będziemy podejmować.

Kompleks handlowy Marywilska 44 na warszawskiej Białołęce stanął w płomieniach w niedzielę nad ranem. Było to największe centrum handlowe na terenie Warszawy. Znajdowało się w nim około 1400 różnych sklepów, spośród których połowa miała w ofercie ubrania. Powierzchnia użytkowa całego centrum handlowego wynosiła 62 tysiące metrów kwadratowych.

Autorka/Autor:katke

Źródło: tvnwarszawa.pl