Korki po dwóch zderzeniach na obwodnicy Janek. Są poszkodowani

Utrudnienia na trasie S8 w powiecie pruszkowskim. Pomiędzy węzłami Puchały i Opacz zderzyły się dwa samochody osobowe. Policja podaje, że dwie osoby zostały poszkodowane. Godzinę później doszło też do kolizji trzech aut na wysokości Janek. W korkach utknęli kierowcy jadący w stronę Warszawy.

Do pierwszego zderzenia doszło kilka minut po godzinie 14. - Na ósmym kilometrze trasy, na jezdni w kierunku Warszawy pojazd marki fiat wjechał w tył audi, które uderzyło w bariery. Ze wstępnych ustaleń wynika, że dwie kobiety - kierująca i pasażerka fiata - zostaną zabrane do szpitala - poinformowała Karolina Kańka z Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie.

Jak opisywał Tomasz Zieliński z tvnwarszawa.pl, na miejscu były policja, straż pożarna oraz pogotowie ratunkowe. - Służby pracują już nad tym, by udrożnić ruch. Spychają uszkodzone samochody z jezdni - relacjonował nasz reporter o 15.

Około 15.30 Karolina Kańka przekazała, że trasa została odblokowana. - Kierujący byli trzeźwi. Zdarzenie zostało zakwalifikowane jako kolizja, ponieważ do szpitala trafiła sprawczyni zderzenia. Kobieta została ukarana mandatem - zaznaczyła.

Kolizja na wysokości zjazdu do Janek

Po godzinie 15 doszło też do kolizji na wysokości zjazdu do Janek. Jak precyzowała Kańka, chodzi o 45. kilometr trasy. - Doszło do najechania. Alfa romeo uderzyło w tył audi, a audi wpadło na mercedesa. Kierowcy byli trzeźwi. Nikt nie został poszkodowany - podkreśliła policjantka.