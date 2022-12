Na S17 płonęła naczepa przewożąca "nieznaną substancję chemiczną"

Do pożaru doszło przed godziną 3 na trasie S17 w Korytnicy, czyli na odcinku pomiędzy węzłami Gończyce i Trojany. Jak potwierdził Tomasz Biernacki z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie, to pożar naczepy samochodu ciężarowego, która przewoziła "nieznaną substancję chemiczną". - W wyniku pożaru nie doszło do rozszczelnienia pojemników z substancją. Żadne z opakowań nie jest uszkodzone - informuje. I dodaje, że trwa ustalanie, co znajdowało się w pojemnikach. Strażak podkreśla także, że nie ma osób poszkodowanych.