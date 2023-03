Mieszkańcy chcą rozmawiać o obwodnicy. GDDKiA: prawo nie wymaga spotkań informacyjnych

Mieszkańcy chcą rozmawiać

Najwięcej emocji wśród mieszkańców wzbudza węzeł planowanej autostrady A50 z trasą S7. Na podstronie GDDKiA poświęconej inwestycji można znaleźć wycinki map, przygotowane przez firmę Trakt wybraną w przetargu na przygotowanie "studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej" dla odcinka od DK92 do S7. Na wspomnianych wycinkach widać, że na dwóch z trzech wariantów węzeł jest zlokalizowany w okolicy miejscowości Podole na terenie gminy Grójec. Mieszkańcy obawiają się, że taki przebieg trasy spowoduje całkowite zniszczenie Podola, wpłynie negatywnie na sąsiednie sołectwa Duży Dół oraz Lesznowola. Natomiast wsie położone na wschód od węzła, m.in. Mirowice czy Chudowola, zostaną wyburzone pod budowę pasa drogowego.

- Nikt z nami nie rozmawia. Termin na składanie formularzy z opiniami mija 28 marca, a my nie mamy żadnych informacji. Nie możemy o nie zapytać. Nie jesteśmy przeciwni inwestycji, chcemy rozmawiać - mówiła Marta Gos, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Lesznowoli i organizatorka środowego protestu. - Oczekujemy powrotu do tego, co już było zaplanowane, a nie wycofywanie się po cichu z optymalnego korytarza i przerzucanie problemu gdzie indziej - dodała Marlena Huszczak.